Codemagic Palkat

Codemagic:n palkka vaihtelee $59,471 kokonaiskorvauksena vuodessa Perustaja -tehtävässä alemman pään mukaan $66,840 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Codemagic. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Perustaja
$59.5K
Projektipäällikkö
$66.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Codemagic on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $66,840. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Codemagic ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,155.

