Codecademy
Codecademy Palkat

Codecademy:n palkkaväli vaihtelee $32,609:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $189,647:aan Markkinointi :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Codecademy. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Liiketoimintaprosessit
$124K
Datatieteilijä
$146K
Markkinointi
$190K

Tuotesuunnittelija
$161K
Tuotevastaava
$119K
Rekrytoija
$168K
Ohjelmistoinsinööri
$32.6K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $187K
Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Codecademy er Markkinointi at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $189,647. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Codecademy er $153,263.

