CNA Insurance
CNA Insurance Aktuaari Palkat

Aktuaari mediaanikorvaus in United States CNA Insurance:ssa on yhteensä $155K per year. Katso CNA Insurance:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Yhteensä vuodessa
$155K
Taso
Actuarial Consultant
Peruspalkka
$141K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CNA Insurance?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Aktuaari roolille yrityksessä CNA Insurance in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $228,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CNA Insurance Aktuaari roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $151,700.

