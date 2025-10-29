Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United Kingdom CMR Surgical:ssa on yhteensä £50.3K per year. Katso CMR Surgical:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£50.3K
Taso
-
Peruspalkka
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CMR Surgical?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Uusimmat palkkailmoitukset
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä CMR Surgical in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £86,440. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CMR Surgical Ohjelmistosuunnittelija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £46,414.

Muut resurssit