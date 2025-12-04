Yritysluettelo
ClosedLoop.ai
ClosedLoop.ai Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States ClosedLoop.ai:ssa vaihtelee $138K ja $193K per year välillä. Katso ClosedLoop.ai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$149K - $173K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$138K$149K$173K$193K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ClosedLoop.ai?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä ClosedLoop.ai in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $192,780. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ClosedLoop.ai Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $137,700.

