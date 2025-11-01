Yritysluettelo
Clickhouse Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Katso Clickhouse:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€131K - €152K
Germany
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€121K€131K€152K€169K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Clickhouse-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Clickhouse in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €169,174. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Clickhouse Ohjelmistosuunnittelija roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €120,838.

