Clickhouse
Clickhouse Palkat

Clickhouse:n mediaaripalkka on $234,375 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Clickhouse. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $234K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Clickhouse-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Clickhouse on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $234,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Clickhouse ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $234,375.

