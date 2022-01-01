Yrityshakemisto
ClearTax
ClearTax Palkat

ClearTax:n palkkaväli vaihtelee $11,907:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $103,809:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä ClearTax. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $16.8K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $104K

Liiketoiminta-analyytikko
$11.9K
Liiketoiminnan kehittäminen
$19.8K
Tuotesuunnittelija
$30.7K
Ohjelmajohtaja
$13K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

ClearTax:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli ClearTax:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $103,809. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
ClearTax:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $27,941.

