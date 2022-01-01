Clearco Palkat

Yrityshakemisto
Clearco:n palkkaväli vaihtelee $77,472:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $188,187:aan Markkinointi :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Clearco. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $133K
Datatieteilijä
$104K
Markkinointi
$188K

Tuotevastaava
$146K
Rekrytoija
$95K
Myynti
$77.5K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $176K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Clearco:ssa on Markkinointi at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $188,187. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Clearco:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $132,641.

