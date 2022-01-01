Yrityshakemisto
ClearBank
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

ClearBank Palkat

ClearBank:n palkkaväli vaihtelee $152,429:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle alaosassa $160,219:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä ClearBank. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $157K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $152K
Markkinointi
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Tuotevastaava
$160K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli ClearBank:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $160,219. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
ClearBank:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $154,783.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja ClearBank:lle

Liittyvät yritykset

  • Improbable
  • PwC
  • Royal Bank of Scotland
  • Starling Bank
  • AlphaSights
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit