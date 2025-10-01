Ohjelmistoinsinööri korvaus in New York City Area CLEAR:ssa vaihtelee $217K per year Software Engineer II -tasolta $353K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $223K. Katso CLEAR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
20%
V 1
30%
V 2
50%
V 3
CLEAR-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
30% ansaitsee 2nd-V (30.00% vuosittain)
50% ansaitsee 3rd-V (50.00% vuosittain)
Sisältyvät nimikkeet