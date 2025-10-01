Yritysluettelo
Ohjelmistoinsinööri korvaus in New York City Area CLEAR:ssa vaihtelee $217K per year Software Engineer II -tasolta $353K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $223K. Katso CLEAR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

30%

V 2

50%

V 3

Osaketyyppi
RSU

CLEAR-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 2nd-V (30.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 3rd-V (50.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä CLEAR in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $352,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CLEAR Ohjelmistoinsinööri roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $215,000.

