CLEAR Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Bengaluru CLEAR:ssa on yhteensä ₹1.84M per year. Katso CLEAR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.84M
Taso
Software Engineer I
Peruspalkka
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CLEAR?

₹13.95M

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

30%

V 2

50%

V 3

Osaketyyppi
RSU

CLEAR-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 2nd-V (30.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 3rd-V (50.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä CLEAR in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹7,927,480. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CLEAR Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,836,238.

