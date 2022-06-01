CLEAR Palkat

Yrityshakemisto
CLEAR:n palkkaväli vaihtelee $6,651:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $418,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CLEAR. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $418K
Tuotesuunnittelija
Median $188K

Tuotevastaava
Median $250K
Tekninen ohjelmajohtaja
Median $200K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$72.4K
Asiakaspalvelu
$42K
Datatieteilijä
$201K
Markkinointi
$121K
Rekrytoija
$191K
Myynti
$6.7K
Tietoturva-analyytikko
$113K
Omistusoikeuden aikataulu

20%

VUOSI 1

30%

VUOSI 2

50%

VUOSI 3

Osakelaji
RSU

CLEAR:ssa RSUs on 3-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 20% kertyvät 1st-VUOSI (20.00% vuosittain)

  • 30% kertyvät 2nd-VUOSI (30.00% vuosittain)

  • 50% kertyvät 3rd-VUOSI (50.00% vuosittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli CLEAR:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $418,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
CLEAR:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $191,453.

