CLEAR Palkat

CLEAR:n palkkaväli vaihtelee $6,651:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $418,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CLEAR. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.
20%
VUOSI 1
30%
VUOSI 2
50%
VUOSI 3
CLEAR:ssa RSUs on 3-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:
20% kertyvät 1st-VUOSI (20.00% vuosittain)
30% kertyvät 2nd-VUOSI (30.00% vuosittain)
50% kertyvät 3rd-VUOSI (50.00% vuosittain)
Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.