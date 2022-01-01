Yrityshakemisto
Clear Street
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Clear Street Palkat

Clear Street:n palkkaväli vaihtelee $112,435:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $323,339:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Clear Street. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Talousanalyytikko
$284K
Tietotekniikan asiantuntija
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Clear Street:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (25.00% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.

Vieraile Nyt!

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Clear Street:ssa on Ohjelmistoinsinööri at the L5 level vuotuisella kokonaiskorvauksella $323,339. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Clear Street:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $231,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Clear Street:lle

Liittyvät yritykset

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Momentive.ai
  • Palmetto
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit