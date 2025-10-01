Yritysluettelo
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Delhi Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Delhi Area Clarivate Analytics:ssa on yhteensä ₹915K per year. Katso Clarivate Analytics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
Yhteensä vuodessa
₹915K
Taso
L1
Peruspalkka
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Clarivate Analytics?

₹13.95M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Clarivate Analytics in Greater Delhi Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,644,655. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Clarivate Analytics Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Delhi Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹914,804.

