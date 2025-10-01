Yritysluettelo
Clarivate Analytics Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Barcelona Area

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Greater Barcelona Area Clarivate Analytics:ssa on yhteensä €71.2K per year. Katso Clarivate Analytics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Yhteensä vuodessa
€71.2K
Taso
Senior
Peruspalkka
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€7.3K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Clarivate Analytics?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €77,329. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Clarivate Analytics Data-asiantuntija roolille in Greater Barcelona Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €72,610.

