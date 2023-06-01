Yritysluettelo
Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Palkat

Clarity Software Solutions:n palkka vaihtelee $63,700 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $140,700 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Clarity Software Solutions. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Ohjelmapäällikkö
$63.7K
Ohjelmistoinsinööri
$141K
Ratkaisuarkkitehti
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Clarity Software Solutions on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $140,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Clarity Software Solutions ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $137,200.

