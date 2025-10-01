Ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Clari:ssa vaihtelee $135K per year L1 -tasolta $364K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $190K. Katso Clari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Clari-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
