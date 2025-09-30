Yritysluettelo
Clari
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Los Angeles Area

Clari Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Los Angeles Area Clari:ssa on yhteensä $143K per year L2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $146K. Katso Clari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Software Engineer 1(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$143K
$143K
$0
$0
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Clari-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Clari-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Clari in Greater Los Angeles Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $199,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Clari Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Los Angeles Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $146,000.

