Cityblock Health
Cityblock Health Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Cityblock Health:ssa on yhteensä $173K per year. Katso Cityblock Health:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$173K
Taso
L2
Peruspalkka
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cityblock Health?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Cityblock Health in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $193,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cityblock Health Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $173,000.

Muut resurssit