CityBase Ratkaisuarkkitehti Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in Greater Chicago Area CityBase:ssa on yhteensä $106K per year. Katso CityBase:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Yhteensä vuodessa
$106K
Taso
L1
Peruspalkka
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CityBase?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä CityBase in Greater Chicago Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $107,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CityBase Ratkaisuarkkitehti roolille in Greater Chicago Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $106,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CityBase ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

