Citizens
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

Citizens Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Citizens:ssa on yhteensä $138K per year. Katso Citizens:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Citizens
Senior Software Engineer
Boston, MA
Yhteensä vuodessa
$138K
Taso
-
Peruspalkka
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Citizens?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Citizens in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $158,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Citizens Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Citizens ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

