Ohjelmistoinsinööri korvaus in Mumbai Metropolitan Region CitiusTech:ssa on yhteensä ₹614K per year Software Engineer I -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region on yhteensä ₹727K. Katso CitiusTech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
