Ohjelmistoinsinööri korvaus in United Kingdom Citadel:ssa vaihtelee £197K per year L1 -tasolta £300K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United Kingdom on yhteensä £286K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
