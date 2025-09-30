Citadel Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater London Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater London Area Citadel:ssa vaihtelee £197K per year L1 -tasolta £300K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater London Area on yhteensä £286K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus L1 ( Lähtötaso ) £197K £137K £0 £60.6K L2 £238K £155K £0 £83.5K L3 £229K £160K £0 £68.9K L4 £294K £172K £4.7K £117K Näytä 1 Lisää tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset

Yritys Sijainti | Päivämäärä Tason nimi Tunniste Vuosien kokemus Yhteensä / Yrityksessä Kokonaiskorvaus ( GBP ) Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä Citadel ?

Sisältyvät nimikkeet Lähetä uusi nimike