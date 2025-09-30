Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Chicago Area Citadel:ssa vaihtelee $290K per year L1 -tasolta $553K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Chicago Area on yhteensä $400K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
