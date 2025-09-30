Yritysluettelo
Citadel
Citadel Talousanalyytikko Palkat sijainnissa New York City Area

Talousanalyytikko mediaanikorvaus in New York City Area Citadel:ssa on yhteensä $260K per year.

Mediaanipalkka
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$260K
Taso
L1
Peruspalkka
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Citadel?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

The highest paying salary package reported for a Talousanalyytikko at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $800,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Talousanalyytikko role in New York City Area is $250,000.

