Citadel Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko korvaus in United States Citadel:ssa on yhteensä $425K per year L2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $260K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$425K
$238K
$0
$188K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Citadel in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $800,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Citadel Talousanalyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $400,000.

