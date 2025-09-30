Yritysluettelo
Citadel Data-asiantuntija Palkat sijainnissa New York City Area

Data-asiantuntija korvaus in New York City Area Citadel:ssa vaihtelee $301K per year L1 -tasolta $625K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $291K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet

Kvantitatiivinen tutkija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Citadel in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $625,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Citadel Data-asiantuntija roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

