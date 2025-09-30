Data-asiantuntija korvaus in New York City Area Citadel:ssa vaihtelee $301K per year L1 -tasolta $625K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $291K. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
