Citadel
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Citadel Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko mediaanikorvaus in United States Citadel:ssa on yhteensä $370K per year. Katso Citadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$370K
Taso
Analyst
Peruspalkka
$240K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$130K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Citadel?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Citadel in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $515,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Citadel Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $305,000.

