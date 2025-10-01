Yritysluettelo
Cisco
Cisco Talousanalyytikko Palkat sijainnissa Raleigh-Durham Area

Talousanalyytikko mediaanikorvaus in Raleigh-Durham Area Cisco:ssa on yhteensä $116K per year. Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Yhteensä vuodessa
$116K
Taso
L8
Peruspalkka
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$13K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cisco?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Cisco in Raleigh-Durham Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $132,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Talousanalyytikko roolille in Raleigh-Durham Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,860.

Muut resurssit