Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Madrid Metropolitan Area

Data-asiantuntija korvaus in Madrid Metropolitan Area Cisco:ssa on yhteensä €110K per year Grade 11 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Madrid Metropolitan Area on yhteensä €110K. Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Cisco in Madrid Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €112,391. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Data-asiantuntija roolille in Madrid Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €109,675.

