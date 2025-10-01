Yritysluettelo
Cisco
Cisco Data-tieteen päällikkö Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-tieteen päällikkö roolille yrityksessä Cisco in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $931,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Data-tieteen päällikkö roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $450,000.

