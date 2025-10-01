Yritysluettelo
Cisco
  • San Francisco Bay Area

Cisco Data-analyytikko Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Data-analyytikko mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Cisco:ssa on yhteensä $239K per year. Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cisco
Data Analyst
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$239K
Taso
G10
Peruspalkka
$153K
Stock (/yr)
$70.8K
Bonus
$15.3K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cisco?

$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Cisco in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $400,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Data-analyytikko roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $151,559.

