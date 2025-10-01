Yritysluettelo
Cisco
Cisco Liiketoimintakehitys Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Liiketoimintakehitys korvaus in San Francisco Bay Area Cisco:ssa vaihtelee $224K per year Grade 10 -tasolta $504K per year Grade 13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $400K. Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$224K
$164K
$33.3K
$26.7K
Näytä 3 Lisää tasoja
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintakehitys roolille yrityksessä Cisco in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $544,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Liiketoimintakehitys roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $259,000.

