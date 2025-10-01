Yritysluettelo
Cisco
  • Palkat
  • Liiketoiminta-analyytikko

  • Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Liiketoiminta-analyytikko Palkat sijainnissa Raleigh-Durham Area

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in Raleigh-Durham Area Cisco:ssa vaihtelee $77K per year Grade 4 -tasolta $140K per year Grade 10 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Raleigh-Durham Area on yhteensä $88.2K. Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Cisco in Raleigh-Durham Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $140,167. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Liiketoiminta-analyytikko roolille in Raleigh-Durham Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $88,000.

Muut resurssit