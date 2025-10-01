Yritysluettelo
Cisco
Liiketoimintaoperaatiot mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Cisco:ssa on yhteensä $175K per year. Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$175K
Taso
hidden
Peruspalkka
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cisco?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiot roolille yrityksessä Cisco in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $355,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Liiketoimintaoperaatiot roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $182,700.

