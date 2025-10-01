Yritysluettelo
Cisco
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoimintaoperaatiot

  • Kaikki Liiketoimintaoperaatiot -palkat

  • Greater Bengaluru

Cisco Liiketoimintaoperaatiot Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Katso Cisco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Tarvitsemme vain 4 lisää Liiketoimintaoperaatiot ilmoitustas yrityksessä Cisco avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

₹13.94M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cisco-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoimintaoperaatiot tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiot roolille yrityksessä Cisco in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,615,914. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Liiketoimintaoperaatiot roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,618,003.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Cisco ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit