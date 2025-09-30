Yritysluettelo
Cirrus Logic
Cirrus Logic Laitteistoinsinööri Palkat sijainnissa Edinburgh Metro Area

Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in Edinburgh Metro Area Cirrus Logic:ssa on yhteensä £82.5K per year. Katso Cirrus Logic:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£82.5K
Taso
L3
Peruspalkka
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Vuotta yrityksessä
8 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cirrus Logic?

£121K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

Sisältyvät nimikkeet

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

UKK

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Laitteistoinsinööri ที่ Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £152,372 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cirrus Logic สำหรับตำแหน่ง Laitteistoinsinööri in Edinburgh Metro Area คือ £68,905

