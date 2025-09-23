Yritysluettelo
Cirrus Logic
  • Palkat
  • Laitteistoinsinööri

  • Kaikki Laitteistoinsinööri -palkat

Cirrus Logic Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Cirrus Logic:ssa on yhteensä $188K per year. Katso Cirrus Logic:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cirrus Logic
Validation Engineer
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$188K
Taso
IC4
Peruspalkka
$153K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cirrus Logic?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet

Analogiapiireinsinööri

ASIC-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Cirrus Logic in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $296,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cirrus Logic Laitteistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $188,000.

