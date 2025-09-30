Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Toronto Area CircleCI:ssa vaihtelee CA$168K per year E2 -tasolta CA$191K per year E3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$187K. Katso CircleCI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
CircleCI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)