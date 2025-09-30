Yritysluettelo
CircleCI
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Toronto Area

CircleCI Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Toronto Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Toronto Area CircleCI:ssa vaihtelee CA$168K per year E2 -tasolta CA$191K per year E3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$187K. Katso CircleCI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Lähtötaso)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

CA$226K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

CircleCI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at CircleCI in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$224,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Toronto Area is CA$171,439.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CircleCI ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit