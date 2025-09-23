Tuotepäällikkö korvaus in United States CircleCI:ssa on yhteensä $201K per year E4 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $200K. Katso CircleCI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
CircleCI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)