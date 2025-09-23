Yritysluettelo
CircleCI
CircleCI Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CircleCI:ssa vaihtelee $130K ja $188K per year välillä. Katso CircleCI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$147K - $171K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$130K$147K$171K$188K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

CircleCI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä CircleCI in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $188,020. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CircleCI Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,560.

Muut resurssit