Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
Cimpress Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Mumbai Metropolitan Region

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Mumbai Metropolitan Region Cimpress:ssa vaihtelee ₹1.35M per year PR1 -tasolta ₹3.6M per year PR3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region on yhteensä ₹2.29M. Katso Cimpress:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
PR1
(Lähtötaso)
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Cimpress-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Cimpress in Mumbai Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,604,757. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cimpress Ohjelmistoinsinööri roolille in Mumbai Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,294,568.

