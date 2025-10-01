Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Boston Area Cimpress:ssa vaihtelee $119K per year PR1 -tasolta $216K per year PR4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Boston Area on yhteensä $142K. Katso Cimpress:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Unlock by Adding Your Salary!
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Cimpress-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
