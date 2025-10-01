Yritysluettelo
Cimpress Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Czech Republic

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Czech Republic Cimpress:ssa on yhteensä CZK 1.67M per year PR3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Czech Republic on yhteensä CZK 1.45M. Katso Cimpress:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
PR1
(Lähtötaso)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

CZK 3.5M

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedot
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Cimpress-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Cimpress in Czech Republic on vuosittainen kokonaiskorvaus CZK 2,256,651. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cimpress Ohjelmistoinsinööri roolille in Czech Republic ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CZK 1,446,103.

Muut resurssit