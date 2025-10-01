Yritysluettelo
Cimpress
Cimpress Tuotepäällikkö Palkat sijainnissa Mumbai Metropolitan Region

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region Cimpress:ssa on yhteensä ₹5.65M per year. Katso Cimpress:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹5.65M
Taso
PR3
Peruspalkka
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cimpress?

₹13.94M

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Cimpress-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Cimpress in Mumbai Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹11,527,837. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cimpress Tuotepäällikkö roolille in Mumbai Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,647,991.

