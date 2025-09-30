Yritysluettelo
Cigniti Technologies
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area Cigniti Technologies:ssa on yhteensä ₹1.55M per year. Katso Cigniti Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Yhteensä vuodessa
₹1.55M
Taso
L3
Peruspalkka
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cigniti Technologies?

₹13.95M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,513,684. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cigniti Technologies Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Hyderabad Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,546,128.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Cigniti Technologies ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Spotify
  • Airbnb
  • Square
  • Stripe
  • Flipkart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit