Cigna
  • Datatieteen päällikkö

  • Kaikki Datatieteen päällikkö -palkat

Cigna Datatieteen päällikkö Palkat

Datatieteen päällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Cigna:ssa vaihtelee $168K ja $240K per year välillä. Katso Cigna:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$193K - $226K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$168K$193K$226K$240K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Cigna-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteen päällikkö roolille yrityksessä Cigna in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $239,850. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cigna Datatieteen päällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $168,100.

