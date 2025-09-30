Yritysluettelo
Ciena Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Pune Metropolitan Region

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Pune Metropolitan Region Ciena:ssa vaihtelee ₹3.24M per year P2 -tasolta ₹3.84M per year P3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Pune Metropolitan Region on yhteensä ₹3.42M. Katso Ciena:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 2 Lisää tasoja
₹13.95M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ciena-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Embedded Systems Software Engineer

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Ciena in Pune Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,147,231. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ciena Ohjelmistoinsinööri roolille in Pune Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,515,930.

